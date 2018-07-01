В работе мессенджера Телеграм минувшей ночью произошел сбой
Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector, который отслеживает изменения в работе сайтов и приложений. Большинство жалоб было связано с тем, что пользователи не могут получить или отправить сообщения. Почти каждый второй сообщал об отсутствии соединения с сервером.
В России Роскомнадзор с середины апреля пытается заблокировать Телеграм.
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