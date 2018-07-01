В США прошли многотысячные акции против миграционной политики Дональда Трампа
В США прошли многотысячные акции против миграционной политики Дональда Трампа. Участники требовали как можно скорее воссоединить семьи нелегалов, освободить задержанных и прекратить их преследование, сообщает Ассошиэйтед пресс.
По данным агентства, в общей сложности в американских городах прошло более семисот митингов.
Комментарии2
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banyi1 01 июля 2018 | 09:39
И это правильно!!! Какой нормальный пиндос, ходящий по воскресениям в церковь, не хочет иметь под боком мексиканскую или арабскую общину. Конечно все хотят )
ukrodupa404 01 июля 2018 | 09:43
mikhail_spb_
01 июля 2018 | 09:07
Эти акции наверняка организованы на деньги Путина, ФСБ и ЕР( Госдепа, Пентагона и ЦРУ. )
Интересно, откуда у них столько денег?
Ведь настоящие патриоты полностью поддерживают политику нацдилера, курс Единой партии и лично членов тандема!