В США прошли многотысячные акции против миграционной политики Дональда Трампа. Участники требовали как можно скорее воссоединить семьи нелегалов, освободить задержанных и прекратить их преследование, сообщает Ассошиэйтед пресс.

По данным агентства, в общей сложности в американских городах прошло более семисот митингов.