В Саудовской Аравии опровергли заявление Дональда Трампа об обещании Эр-Рияда увеличить добычу нефти
В Саудовской Аравии опровергли заявление Дональда Трампа об обещании Эр-Рияда увеличить добычу нефти. Об этом сообщает Уолл-стрит Жорнал со ссылкой на высокопоставленного чиновника королевства.
Накануне американский президент написал в Твиттере, что саудовский король Салман аль-Сауд согласился увеличить нефтедобычу – возможно, до двух миллионов баррелей. По словам источника Уолл-стрит Жорнал, речь шла о технической способности Эр-Рияда нарастить добычу нефти, а не об обещаниях.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ukrodupa404 01 июля 2018 | 09:36
Ножвспину ! Бомбежкавворонежа ! Саудовскиепомидоры ! Трампуходи !
banyi1 01 июля 2018 | 09:37
Не в обиду будет сказано, но Эхо с фейками запуталось, ошибки конечно могут быть, но раз одно, потом другое, потом опять... что то не в порядке в датском королевстве)))
ukrodupa404 01 июля 2018 | 09:39
banyi1: ........в блядском королевстве ))))