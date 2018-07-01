В Саудовской Аравии опровергли заявление Дональда Трампа об обещании Эр-Рияда увеличить добычу нефти. Об этом сообщает Уолл-стрит Жорнал со ссылкой на высокопоставленного чиновника королевства.

Накануне американский президент написал в Твиттере, что саудовский король Салман аль-Сауд согласился увеличить нефтедобычу – возможно, до двух миллионов баррелей. По словам источника Уолл-стрит Жорнал, речь шла о технической способности Эр-Рияда нарастить добычу нефти, а не об обещаниях.