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09:29, 01 июля 2018

Губернатор Иркутской области раскритиковал пенсионную реформу

Губернатор Иркутской области раскритиковал пенсионную реформу. Сергей Левченко намерен направить отрицательный отзыв на законопроект. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Левченко считает, что добиться повышения пенсий можно другим путем – повышая производительность труда. «Пошли неправильным путем», — сказал губернатор.

Комментарии

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ppvngavr 01 июля 2018 | 09:35

Господа, выдвинутый Путиным абсолютно неприемлемый вариант пенсионной реформы должен стать точкой КОНСОЛИДАЦИИ всех потенциально оппозиционных Кремлю сил: от фактически социал-демократического Левого Фронта и фракций в Единой России до невероятно разрозненных сил либеральной демократии. Только в этом случае у России появится шанс на смену обанкротившегося руководства, его курса и перспектива лучшего будущего.

О "пенсионной политике" Путина можно прочитать в моей публикации: "Пенсионный кульбит Путина":
http://www.proza.ru/2018/06/28/564

dexter86 01 июля 2018 | 09:38

Назначенные "раскачивающие лодки"

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