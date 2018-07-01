Губернатор Иркутской области раскритиковал пенсионную реформу. Сергей Левченко намерен направить отрицательный отзыв на законопроект. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Левченко считает, что добиться повышения пенсий можно другим путем – повышая производительность труда. «Пошли неправильным путем», — сказал губернатор.