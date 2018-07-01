Сегодня в Москве, в Лужниках, сборная России сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании
Испанцы заняли первое место в группе Б, благодаря голу, забитому в ворота Марокко на последних минутах из положения вне игры. Тем самым они сравняли счет и отправили Португалию на второе место. Выиграли ли испанцы от этого — покажет игра. С одной стороны сборная Уругвая сегодня сильнее российской, с другой хозяева чемпионата – это вопрос особенный. Испанцы отзываются о наших с уважением, но готовы провести встречу на максимальной концентрации. Со стороны России общее мнение выразил Артем Дзюба, сказав, что команда хочет совершить небольшое чудо. По всей видимости, Черчесов вернет в состав Александра Головина, Марио Фернандеса и Юрия Жиркова и попытается сыграть в то, что команда показывала в первых двух матчах.
Вторая пара дня – Хорватия – Дания. Балканская сборная безусловный фаворит. Они легко выиграли группу, разгромили Аргентину, но играли при этом не на максимуме. Датчане же слишком зависимы от своего лидера Кристиана Эриксена и шансов у них возможно даже меньше, чем у России.
Матч Россия Испания покажет телеканал Россия, начиная с 17 часов. В 21 час трансляция встречи Хорватия – Дания на первом канале.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi1 01 июля 2018 | 09:13
А может , а вдруг! )) Я это ЧМ уже ничему не удивлюсь. Вчера вон попрощались с Месси и Рональдо (((
antiboh 01 июля 2018 | 09:20
на последних минутах из положения вне игры. //
Так они не законные?
banyi1 01 июля 2018 | 09:27
antiboh: Не понял вопрос)
antiboh 01 июля 2018 | 09:43
banyi1: я про гишпаньцев.Там иранцам не зачли,тут марокканцам засчитали и всё в пользу гишпании..
mordvinyka_zabiyka 01 июля 2018 | 09:32
banyi1: а правда что зыряны тренируются с квадратным деревянным мячом??))
benny_point 01 июля 2018 | 09:50
mordvinyka_zabiyka: Правда в том, что у тебя в жопе квадратная дырка и Путин создал квадратный член на твою дырку в жопе. Так что веселись, скоро любовь поглотит твою квадратную дырку!!!)))))
ngilmutdinov 01 июля 2018 | 09:30
"Испанцы заняли первое место в группе Б, благодаря голу, забитому в ворота Марокко на последних минутах из положения вне игры." Не надо вводить читателей в заблуждение, гол был признан законным после видеопросмотра.
zor 01 июля 2018 | 09:41
Испанцы могут проиграть только если :
1. испанцы будут уколоты
2. русские будут уколоты