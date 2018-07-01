Сегодня в Москве, в Лужниках, сборная России сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании

Испанцы заняли первое место в группе Б, благодаря голу, забитому в ворота Марокко на последних минутах из положения вне игры. Тем самым они сравняли счет и отправили Португалию на второе место. Выиграли ли испанцы от этого — покажет игра. С одной стороны сборная Уругвая сегодня сильнее российской, с другой хозяева чемпионата – это вопрос особенный. Испанцы отзываются о наших с уважением, но готовы провести встречу на максимальной концентрации. Со стороны России общее мнение выразил Артем Дзюба, сказав, что команда хочет совершить небольшое чудо. По всей видимости, Черчесов вернет в состав Александра Головина, Марио Фернандеса и Юрия Жиркова и попытается сыграть в то, что команда показывала в первых двух матчах.

Вторая пара дня – Хорватия – Дания. Балканская сборная безусловный фаворит. Они легко выиграли группу, разгромили Аргентину, но играли при этом не на максимуме. Датчане же слишком зависимы от своего лидера Кристиана Эриксена и шансов у них возможно даже меньше, чем у России.

Матч Россия Испания покажет телеканал Россия, начиная с 17 часов. В 21 час трансляция встречи Хорватия – Дания на первом канале.