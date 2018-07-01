Туроператор «Натали турс» отменил свои чартерные программы, чтобы сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию. Такими перелетами каждую неделю пользовались в среднем 700 человек. Об этом в эфире телеканала РБК сказал президент группы компаний «Натали Турс» Владимир Воробьев.

Клиенты, чьи рейсы отменили, теперь могут обратиться за возмещением ущерба к туроператору или в свои агентства.