Пятикратное превышение уровня сероводорода было зафиксировано ночью на востоке Москвы. Это сообщается на сайте Мосэкомониторинга. Данные получены со станции в Новокосино. Рядом мусоросжигательный завод и очистные сооружения.

В ряде городов Подмосковья из-за токсичных газов от свалок с начала года протестуют местные жители.