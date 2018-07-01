Пятикратное превышение уровня сероводорода было зафиксировано ночью на востоке Москвы
Пятикратное превышение уровня сероводорода было зафиксировано ночью на востоке Москвы. Это сообщается на сайте Мосэкомониторинга. Данные получены со станции в Новокосино. Рядом мусоросжигательный завод и очистные сооружения.
В ряде городов Подмосковья из-за токсичных газов от свалок с начала года протестуют местные жители.
Комментарии5
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ansh 01 июля 2018 | 09:13
Бесы?
seryj_wolk 01 июля 2018 | 09:27
Даже в период чемпионата мира Москва постоянно подвергается обсериванию.
shai13 01 июля 2018 | 09:32
Не я сказал. Я только вспомнил, чесслово: там русский дух, там Русью пахнет.
banyi1 01 июля 2018 | 09:32
Круговорот дерьма в природе, это закон ))) научитесь жрать своё дерьмо, и всё будет хорошо. Вон новость вчера читал, в Эстонии горел завод, я сначала удивился, откуда там завод) Но оказалось мусороперерабатывающий, на 1000 кв.м, молодцы эстонцы)
mordvinyka_zabiyka 01 июля 2018 | 09:38
Зыряны напердели перед матчем с испанией))то ли ещё будет))