По всей России сегодня пройдут акции против повышения пенсионного возраста
Они затронут крупные города, в которых не был введен особый режим массовых акций в связи с Чемпионатом мира по футболу.
Акции против пенсионной реформы сегодня пройдут в десятках российских городов – от Архангельска и Биробиджана до Пензы и Краснодара. Их проводят разные политические силы: как парламентская, так и внесистемная оппозиция. Организацию значительной части акций взяли на себя региональные штабы Алексея Навального. Сам политик не примет в них участие – накануне он покинул Россию, пояснив, что заметил за собой слежку и опасается задержания. Еще часть митингов пройдет под флагами КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока» и других политических сил.
О повышении пенсионного возраста премьер Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Со следующего года возраст выхода на пенсию будет расти и постепенно достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Это решение уже привело к резкому падению рейтингов премьера и президента.
В КПРФ ранее заявили о подготовке всероссийского референдума по пенсионной реформе, чтобы выяснить отношение граждан к этому решению властей.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 01 июля 2018 | 09:07
Эти акции наверняка организованы на деньги Госдепа, Пентагона и ЦРУ.
Интересно, откуда у них столько денег?
Ведь настоящие патриоты полностью поддерживают политику нацдилера, курс Единой партии и лично членов тандема!
patrikk_1 01 июля 2018 | 09:10
Организацию значительной части акций взяли на себя региональные штабы Алексея Навального. Сам политик не примет в них участие – накануне он покинул Россию, пояснив, что заметил за собой слежку и опасается задержания...
А.Навальный: Тут один тип крутится, будем брать. Ты подходишь спереди, просишь прикурить, а я ссади выключаю. Что-то не нравится мне этот гусь.
https://www.youtube.com/watch?v=3heKNx356QA
arye_11 01 июля 2018 | 09:15
patrikk_1:
"ССади", говоришь, подходишь...
Патря, то-то думаю, почему ты такой уникальный.
У тебя не зад, как у всех прочих людей, а сад, оказывается. Популярное место общественного посещения.
patrikk_1 01 июля 2018 | 09:18
arye_11:
Я заметил слежку за собой, со стороны израильского говна. Пора валить в Венгрию.
arye_11 01 июля 2018 | 09:24
patrikk_1:
Давай, давай, миленок.
Вали в Венгрию.
Там на твой благоуханный садик тоже любители найдутся.
ukrodupa404 01 июля 2018 | 09:28
patrikk_1: Да пес с ним !))) Оно безобидное и никому не нужное на своей бродячей родине ,жалко его !)
ugiazov 01 июля 2018 | 09:27
А что Путин не начал пенсионную реформу ДО выборов?
j_partizan 01 июля 2018 | 09:31
В стране, являющейся одним из лидеров по числу миллиардеров, повышать пенсионный возраст - преступление. И это не учитывая нечистоплотность происхождения у миллиардеров денег.
banyi1 01 июля 2018 | 09:34
j_partizan: Вы идёте на протест? )
yralez 01 июля 2018 | 09:33
Кто им мешает ввести режим ЧС по всей зоне ?
Просто пока 200-300 человек не боятся, а остальное трусливое быдло сидит дома.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 01 июля 2018 | 09:45
patrikk_1
-Кто это такой-кремлевский бот ?