По всей России сегодня пройдут акции против повышения пенсионного возраста

Они затронут крупные города, в которых не был введен особый режим массовых акций в связи с Чемпионатом мира по футболу.

Акции против пенсионной реформы сегодня пройдут в десятках российских городов – от Архангельска и Биробиджана до Пензы и Краснодара. Их проводят разные политические силы: как парламентская, так и внесистемная оппозиция. Организацию значительной части акций взяли на себя региональные штабы Алексея Навального. Сам политик не примет в них участие – накануне он покинул Россию, пояснив, что заметил за собой слежку и опасается задержания. Еще часть митингов пройдет под флагами КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока» и других политических сил.

О повышении пенсионного возраста премьер Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Со следующего года возраст выхода на пенсию будет расти и постепенно достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Это решение уже привело к резкому падению рейтингов премьера и президента.

В КПРФ ранее заявили о подготовке всероссийского референдума по пенсионной реформе, чтобы выяснить отношение граждан к этому решению властей.