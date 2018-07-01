Владимир Путин не приедет на сегодняшний матч Россия-Испания
В Кремле ранее это объяснили плотным графиком президента. Встреча 1⁄8 финала пройдет в «Лужниках» и начнется в 17 часов. Наша сборная смогла выйти в плей-офф мирового футбольного турнира впервые за 32 года.
Комментарии11
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consts 01 июля 2018 | 08:42
Президент не должен быть на матче, где вероятнее всего будет поражение. Не положено.
zor 01 июля 2018 | 08:46
consts: В.В.Путин на матче присуствовать не будет.Он будет в засаде в кустах вместе с роялем.Если случится чудо,и сборная России выйграет,то он выскочит из кустов верхом на лихом рояле,ворвется в раздевалку футболистов и поздравит их!
Эскадрон депутатов и членов правительства, которые так же томились в в засаде соседних кустах,поддержат атаку президента на раздевалку.
serge_moro 01 июля 2018 | 08:54
zor: Наш царь может быть на стадионе только тогда,когда он знает ,что его сборная наверняка выиграет,как с саудитами. Иначе ему нет резона подставлять свою волшебную репутацию с 86 % поддержки. Не царское это дело быть там где нет победы заранее оговоренной
serge_moro 01 июля 2018 | 09:02
serge_moro: Плохая новость для сборной России.. Путина на стадионе не будет..Путин может прийти в Лужники только в том случае ,если он знает заранее ,что сборная России выиграет. Как это произошло с саудитами.
antiboh 01 июля 2018 | 09:15
это объяснили плотным графиком //
Это в воскресенье то? Да он в рабочие -то дни из бассейна не вылазит, а сейчас море прогрелось..
ura_123 01 июля 2018 | 08:45
Наверняка отправится на митинг против повышения пенсионного возраста...
А тож до старости не досидит на троне))))
Группа Пятница,песня "Вечно жить" как нельзя кстати характеризует этих пересидельцев.
vezdehod 01 июля 2018 | 08:48
Видимо не сумел договорится с королём Испании, - зачем лишний раз расстраиваться.
busybackson 01 июля 2018 | 08:47
Испания - это тебе не Сирия... И даже не Египет...
piter_ug 01 июля 2018 | 08:52
//не приедет на сегодняшний матч...//
Тогда опасаюсь за усы песькова.
gregor 01 июля 2018 | 08:52
Владимир Путин не приедет на сегодняшний матч Россия-Испания
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Приедет ,приедет ...., только с бородой и усами .... и в ботинках с 15 см. платформой .
redka17 01 июля 2018 | 09:15
Гроза будет, а от молнии трудно защитится .