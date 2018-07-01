В Москве задержан подозреваемый в нападении с ножом на преподавателя МГТУ имени Баумана
Это сообщили накануне вечером ТАСС в полиции. Никаких сведений о личности нападавшего и возможных мотивах пока нет. 28-летний преподаватель был ранен в пятницу рядом с вузом.
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j_partizan 01 июля 2018 | 08:43
Напавший на преподавателя МГТУ им. Баумана Александра Дмитриева задержан, сейчас даёт показания, сообщает телеграм-канал "112". Как предполагается, это 26-летний аспирант из Казахстана Жаслан Кудайбергенов.