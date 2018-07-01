В России с этого дня подорожали коммунальные услуги
В среднем по стране тарифы выросли на 4%. Это данные Федеральной антимонопольной службы. В Москве ряд услуг стали дороже на 5,5%, а максимальным стал рост на холодное водоснабжение и водоотведение — на 7,5%, передает «Интерфакс».
Комментарии9
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int164 01 июля 2018 | 08:37
Ну конечно!Счетчики для воды им оказались не выгодны.Вот и повысили цены.
vezdehod 01 июля 2018 | 08:41
Я "одобряю" политику партии и правительства - Век ей свободы не видать.
sempai 01 июля 2018 | 08:50
Так во многих районах Москвы горячая вода не соответствует нормативу ( она должна быть не менее 60 градусов в кране помещения )...Москвичи переплачивают за горячее водоснабжение, вынужденно больше открывая кран горячей воды...
МОЭСК нагло обкрадывает людей...
vinibi_ 01 июля 2018 | 09:32
sempai: А почему люди молчат, что их обокрали когда нарушили Конституцию РФ пункт о сменяемости власти, почему молчат кода параноик очередной уже не счесть который раз опять самопереназначился на 6 лет?- не сколько не жаль таких людей- это быдло!!!
lazich 01 июля 2018 | 08:53
Желаю, чтобы все правительство сдохло: тарифы растут, НДС растет, акцизы растут, а эти суки еще пенсионный возраст увеличивают. Пиявки ненасытные!
aleksandr39 01 июля 2018 | 08:57
УРА !!!
j_partizan 01 июля 2018 | 09:10
Это уже грабеж.
Экономика страны рухнула.
Доворовались.
ramun 01 июля 2018 | 09:22
А искандеры все смеются и санкции по барабану.
bobiksdoh 01 июля 2018 | 09:31
Зато из группы сборная вышла. Неужели граждане страны не потерпят ради такого исторического события? Неблагодарные!!!