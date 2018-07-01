Иркутский губернатор Сергей Левченко выступил против пенсионной реформы
Он заявил РБК, что направит в Госдуму отрицательный отзыв на повышение пенсионного возраста. По мнению губернатора, члена КПРФ, повысить пенсии можно другим путем – за счет улучшения производительности труда. Госдума намерены принимать отзывы из регионов о пенсионной реформе до середины июля. В десятках городов России сегодня пройдут акции против повышения пенсионного возраста.
Комментарии6
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sempai 01 июля 2018 | 08:39
Прав губернатор...
vezdehod 01 июля 2018 | 08:54
Пропал губернатор не за нюх табака - недолго ему осталось быть на своём посту.
ruthenocene 01 июля 2018 | 09:03
Ну хоть один нормальный нашёлся.
Впрочем, сказать, что направит в ГД отрицательный отзыв, и направить отрицательный отзыв - не совсем одно и то же...
redka17 01 июля 2018 | 09:09
Пусть лучше лес бережет сибирский . Про пенсионную реформу без него разберутся .
ugiazov 01 июля 2018 | 09:36
redka17: Лес Путин уже продал китайцам.
ivar1964 01 июля 2018 | 09:47
Стало быть, появился новый кандидат в коррупционеры. Аннушка уже собирает корзинку с колбаской.