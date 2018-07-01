В России сегодня пройдут акции против повышения пенсионного возраста
Митинги намечены в десятках городов. В Москве протестные выступления власти не согласовали из-за мер безопасности в связи с чемпионатом мира по футболу. Часть акций организуют сторонники Алексея Навального, сам политик сообщил, что заметил за собой слежку и вместе с семьей на время улетел из страны. Свои акции проведут ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко» и другие политические силы.
Комментарии9
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ppvngavr 01 июля 2018 | 08:48
Господа, выдвинутый Путиным абсолютно неприемлемый вариант пенсионной реформы должен стать точкой КОНСОЛИДАЦИИ всех потенциально оппозиционных Кремлю сил: от фактически социал-демократического Левого Фронта и фракций в Единой России до невероятно разрозненных сил либеральной демократии. Только в этом случае у России появится шанс на смену обанкротившегося руководства, его курса и перспектива лучшего будущего.
О "пенсионной политике" Путина можно прочитать в моей публикации: "Пенсионный кульбит Путина":
http://www.proza.ru/2018/06/28/564
vezdehod 01 июля 2018 | 08:51
Неужели Зюганов, Жириновский, Миронов пропустят такие мероприятия и не почтят их своим присутствием?
patrikk_1 01 июля 2018 | 08:54
Часть акций организуют сторонники Алексея Навального, сам политик сообщил, что заметил за собой слежку и вместе с семьей на время улетел из страны...
В Венгрии скрылся от слежки, чердаками ушёл, вместе с чемоданами, Юлией, Дарьей и Захаром, полями дошёл до Внуково, спасаясь от проклятой слежки. Будет следить за протестом с пляжей озера Балатон, сыщикам не удастся за ним следить.
mordechay_blinchikof 01 июля 2018 | 08:58
patrikk_1: ☜идиот
banyi1 01 июля 2018 | 08:59
patrikk_1: Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков) Жалко Павленский уехал
timudjin 01 июля 2018 | 08:49
Объясните Навальному, что это не слежка, а охрана мега ценного агента.. Да он и сам конечно это знает. Решил отдохнуть и заодно и закинуть инфу что типа он враг для чугунного истукана и он за ним следит. Это пантомима, Лёха)
patrikk_1 01 июля 2018 | 08:59
timudjin:
А чего ему дурочку не валять, пипл ведь хавает или делает вид, что хавает. Лето не вечное, надо и позагорать.
vezdehod 01 июля 2018 | 09:06
timudjin:
Объясните Навальному, что это не слежка, а охрана мега ценного агента.. Да он и сам конечно это знает. Решил отдохнуть и заодно и закинуть инфу что типа он враг для чугунного истукана и он за ним следит. Это пантомима, Лёха)
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А ты Дебил отсидишься на диване с пузырьком "Боярышника" - хрен тебе в зубы.
radionews 01 июля 2018 | 09:04
Хыхыхы...
Все физии бунтарей распознать, всех вычислить и лишить пенсии насовсем, чтоб им не было повода протестовать.
Щас ещё с десяток лохов посадят, как после Болотной, и российские болото опять затянет тина безвременья.
Лихо вас Путин нагибает, рашки.
Я им восхищаюсь.
Предлагаю город и область Владимир переименовать во Владимир Владимирович, в знак большого уважения.