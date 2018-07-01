Матч между сборными России и Испании в рамках 1⁄8 финала Чемпионата мира пройдет сегодня в Москве
У команды России есть шанс победить в матче с испанцами. Для этого наши игроки не должны допускать ошибок. Об этом сказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.
Игра пройдет на стадионе Лужники, начало в 17:00 по Москве.
Комментарии4
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sandro_007 01 июля 2018 | 08:12
Переиграет Йерро Стас
Введя болельщиков в экстаз,
Защиту Черышев проткнет,
А Дзюба мастерски замкнет.
max3446 01 июля 2018 | 08:24
В посольстве России в Лондоне в Twitter высмеяли британскую газету Times за статью о том, что игру сборной Англии с Колумбией посетит слишком мало болельщиков национальной команды.
В материале с заголовком «Английские болельщики оказались в меньшинстве в Москве» авторы предупреждают, что на матч с Колумбией, который состоится во вторник, Футбольная ассоциация Англии продала пока лишь полторы тысячи билетов.
Таким образом, на трибунах стадиона «Спартак», которые вмещают более 45 тысяч зрителей, англичане рискуют серьезно уступить в числе поклонникам колумбийской команды.
«Вот это поворот: Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии после того, как она месяцами убеждала их не ехать в Россию», — отметили дипломаты.
Перед началом чемпионата мира в России британские СМИ писали о якобы ожидающих болельщиков английской сборной столкновениях с «российскими хулиганами», возможных проявлениях расизма и других угрозах, призывая граждан Великобритании не ездить на турнир. В британской полиции позднее вынуждены были признать, что эти опасения оказались напрасными.
busybackson 01 июля 2018 | 08:30
И все мы верим, что уже завтра Катя Стриженова и лысый утырок забудут благополучно про Дзюбу и ЧерышЁва и займутся своим Порошенкой, а то он соскучился...
zor 01 июля 2018 | 08:32
В.В.Путин на матче присуствовать не будет.Он будет в засаде в кустах вместе с роялем.Если случится чудо,и сборная России выйграет,то он выскочит из кустов верхом на лихом рояле,ворвется в раздевалку футболистов и поздравит их!
Эскадрон депутатов и членов правительства, которые так же томились в в засаде соседних кустах,поддержат атаку президента на раздевалку.