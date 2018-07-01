В Швеции теперь надо получать официальное согласие перед сексом

Авторы закона рассчитывают снизить количество изнасилований.

Молчания и бездействие одного из партнеров отныне не означает согласия на вступление в интимную связь. Чтобы не отправиться под суд, нужно убедиться, что другой человек готов заниматься с вами сексом и выразил это желание словами или действиями. Законом вводится два новых юридических термина – «изнасилование по неосмотрительности» и «посягательство сексуального характера по неосмотрительности».

Дела, как и раньше, будут разбираться в суде. Власти хотят снизить число изнасилований и помочь жертвам рассказывать о подобных ситуациях. Адвокаты убеждены: чаще преступления раскрываться не будут. Санкция по новым статьям уголовного кодекса предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Похожие законы действуют в Великобритании, Бельгии, Германии и ряде европейских стран.