В Швеции теперь надо получать официальное согласие перед сексом
Авторы закона рассчитывают снизить количество изнасилований.
Молчания и бездействие одного из партнеров отныне не означает согласия на вступление в интимную связь. Чтобы не отправиться под суд, нужно убедиться, что другой человек готов заниматься с вами сексом и выразил это желание словами или действиями. Законом вводится два новых юридических термина – «изнасилование по неосмотрительности» и «посягательство сексуального характера по неосмотрительности».
Дела, как и раньше, будут разбираться в суде. Власти хотят снизить число изнасилований и помочь жертвам рассказывать о подобных ситуациях. Адвокаты убеждены: чаще преступления раскрываться не будут. Санкция по новым статьям уголовного кодекса предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Похожие законы действуют в Великобритании, Бельгии, Германии и ряде европейских стран.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ukrodupa404 01 июля 2018 | 08:18
Это же ШЕДЕВР !!!!!!! Деградация на марше !)))))
neburzhui2 01 июля 2018 | 08:28
И зачем вообще тогда нужны бабы ?
:-))
vladimir1967 01 июля 2018 | 08:21
Это каждый раз к нотариусу бегать?
bokken 01 июля 2018 | 08:45
vladimir1967:
Это по версии Эха. У кого-то там голова не включается, когда они заголовки пишут. А ,может, прикалываются над шведами?
Вообще ,интересно, у них (Эха) в новостной ленте какой -нибудь редактор-админ есть, или он тоже обезбашенный?
estamp 01 июля 2018 | 08:58
vladimir1967: Зачем?
С посоянной партнершей можно сходить к нотариусу и она подпишет бумагу, что с "имярек готова всегда". Остальные могут сразу составить бумагу, что просто "готовы всегда" и при необходимости или показывать ее или нет.
vitaliys 01 июля 2018 | 08:22
Нормальный ход. Каждую идиотскую идею надо довести до абсурда. Следующий шаг это создание официальных органов, сотрудники которых будут присутствовать при половых актах и следить за частотой и количеством фрикций. Чтобы никого не затрахали насмерть.
sparky 01 июля 2018 | 08:22
Да чего там, фиксировать согласие у нотариуса, а без этого ни-ни.
Ну в крайнем случае, если до нотариуса не добраться, тогда запись на телефоны с передачей в облако согласия обоих, как говорит Шульман, акторов с обоюдными объяснениями, почему нет фиксации согласия нотариусом.
И конечно необходимо обеспечить нужное число круглосуточных нотариусов, скажем не менее одного на четверых в законном возрасте для секса. Вот тогда будет порядок, а не абы как.
apolosha 01 июля 2018 | 08:29
Живу в Швеции и даже не слышала разговоров на эту тему..
alex_d 01 июля 2018 | 08:33
apolosha: кровавый режим карла густава замалчивает...
andre_klimov 01 июля 2018 | 08:33
apolosha:
Ну так и "новость" не для Вас, а для россиян... И источник новости не указан по той же причине.
max3446 01 июля 2018 | 08:32
загнаивающийся запад во всей своей красе
bratec_kot 01 июля 2018 | 08:39
Количество изнасилований точно не снизится, потому что насильнику в момент изнасилования плевать на любой закон.А вот судебных разбирательств прибавится.Возможно это сделано для защиты "псевдонасильников".
murad_manapov 01 июля 2018 | 08:58
Слуцкого на них нет
semen2026 01 июля 2018 | 09:02
всё правильно... нудно сначала осмотреться на местности... и заранее оформить осаго!))) ну знак шипы с клубникой...обязательно!)))
abidas 01 июля 2018 | 09:23
Прежде чем пафосно обвинять загнивающую Европу,
вы свои, родные законы почитайте -
Ответственность для мужа, изнасиловавшего свою жену либо совершившего с нею иные насильные действия сексуального характера, наступает по ст. 131 и ст. 132 УК РФ.
Супруг, совершивший насилие по отношению к жене, может получить следующие виды наказания:
- если преступление совершалось без отягчающих вину обстоятельств - от 3 до 6 лет заключения;
- если изнасилование совершалось с применением угроз убийства или нанесения тяжких телесных повреждений, в составе группы преступников, если пострадавшую заразили венерической болезнью - от 4 до 10 лет лишения свободы;