Бюджетники и студенты с этого дня переходят на банковские карты «Мир»
Зарплату и стипендии им будут переводить только на карты российской платежной системы. Пенсионеров переведут на нее с 1 июля 2020 года. Национальную платежную систему создали после того, как международные Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты российских банков, которые попали под санкции.
Комментарии5
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tag188 01 июля 2018 | 08:28
Пенсионеров переведут на нее с 1 июля 2020 года
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И зачем им нужен этот МИР? С какого перепугу и почему людей на него переводят насильно?
Есть пенсионеры, которые, например, живут в Тайланде или Болгарии. Им это МИР не нужен от слова ВООБЩЕ.
gvs 01 июля 2018 | 08:31
"Мир" вашему праху, пенсионеры ))))
chapter_2 01 июля 2018 | 08:33
Платёжная система «Мир» - это не необходимость, а реакция на санкции США и стран ЕС.
andre_klimov 01 июля 2018 | 09:22
chapter_2:
То есть - "бомбёжка Воронежа" :)
На самом деле - есть в этом и некоторая справедливость. Люди, добровольно отказавшиеся от выбора и права распоряжаться собственной судьбой - вполне логично лишены свободы распоряжаться собственными финансами.
xuato 01 июля 2018 | 09:05
Теперь за граждан решают какие карточки иметь, в каких банках хранить сбережения.