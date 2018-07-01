В России с этого дня подорожали коммунальные услуги
В среднем по стране тарифы выросли на 4%. Это данные Федеральной антимонопольной службы. В Москве ряд услуг стали дороже на 5,5%, а максимальным стал рост на холодное водоснабжение и водоотведение — на 7,5%, передает «Интерфакс».
Комментарии8
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compare 01 июля 2018 | 08:14
после "пенсигейта",уже как-то и удивляет...
neburzhui2 01 июля 2018 | 08:25
Если в кране есть вода...
ansh 01 июля 2018 | 08:19
Слава Мугабе! :-)
sergei_tn 01 июля 2018 | 08:25
А какие успехи нашей власти в последние 6 лет?
Кроме взятия Крыма, в ущерб себе. Крымский мост не в счет, он просто частично выправлял положение после отъема Крыма.
tag188 01 июля 2018 | 08:25
Шестилетка невиданных прорывов продолжается! :))
vilingrad 01 июля 2018 | 08:30
Сжимаем зубы, смотрим футбол. Оле оле, бееее...
kruzalova 01 июля 2018 | 08:43
вождь обещал ограничить рост тарифов на ЖКХ.. или это как с пенсионным возрастом - давно было, не помню? и ещё, может объяснит кто из знающих людей: если у нас нет инфляции (по словам правительства), то почему рост тарифов есть? причем сразу на 4 -5%? пенсии насколько индексируются? на 2%?
ugiazov 01 июля 2018 | 09:30
Видно Путину намекнули, что наши могут продуть. Неудобно будет находиться на стадионе при проигрыше.