Мессенджер Telegram этой ночью работал с перебоями у пользователей из разных стран
Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает сбои в работе различных сайтов. В России Telegram пытаются блокировать по решению суда с середины апреля из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования, но у многих пользователей мессенджер остается доступен.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт