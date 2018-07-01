Белый дом уточнил заявление Дональда Трампа о том, что король Саудовской Аравии пообещал увеличить добычу нефти
Как выяснилось, речь идет о том, что у страны есть такие возможности, а не планы. Накануне президент США написал в «Твиттере», что из-за возможного дефицита нефти убедил короля Саудовской Аравии увеличить добычу в пределах 2 миллионов баррелей в сутки.
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