Лионель Месси и Криштиану Роналду покидают чемпионат мира по футболу
Аргентину победила Франция со счетом 4:3 и сыграет в четвертьфинале с командой Уругвая, которая обыграла португальцев – 2:1. А сегодня сборная России встретится с командой Испании. Матч начнется в 17 часов.
Комментарии2
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sandro_007 01 июля 2018 | 07:36
Но фантастический Дзюба остался.
gregor 01 июля 2018 | 07:53
Лионель Месси жалко . А этого нарцисса самовлюблённого , Роналду , не капельки не жаль . Противно на него смотреть , да и на клоуна Марадону , так же .
Мнение не навязываю ,это мои ощущения .