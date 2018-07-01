Операторы связи с этого дня должны хранить полгода записи разговоров и всю переписку абонентов
Речь идет, в том числе, о фото и видео. Вступил в силу так называемый закон Яровой. Но, как выяснил РБК, операторы связи готовы выполнять требования только частично. На то, чтобы собирать и хранить данные по всей стране, компаниям, возможно, потребуется несколько лет, а то и больше.
Комментарии2
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xuato 01 июля 2018 | 07:52
Комментарий кем то скрыт,
Но оператор помнит, ведь ФСБ не спит.
compare 01 июля 2018 | 07:53
если,а это,скорее всего так,операторы связи-люди с умом,то создадут "имитацию исполнения",как делается во всех сферах нашей бестолковой жизни и порядок...одно смущает: тот же "ум",явно подскажет им,чуть-чуть)) навриться на пользователях...но,с этоим мы уже свыклись-вон,пенсий не жалко некоторым,а здесь.......