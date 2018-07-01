Матч между сборными России и Испании в рамках 1⁄8 финала Чемпионата мира пройдет сегодня в Москве
Испанцы – одни из сильнейших противников, но Россия может их одолеть в предстоящей игре. Об этом сказал полузащитник нашей команды Денис Черышев.
Встреча начнется на стадионе Лужники в 17:00 по Москве.
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xuato 01 июля 2018 | 07:55
Вечер обещает не быть томным, как утро стрелецкой казни.