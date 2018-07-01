В Мексике сегодня пройдут всеобщие выборы

Гражданам страны предстоит проголосовать за президента, членов сената и палаты представителей, а также политиков местного уровня.

На главный пост в Мексике претендуют три основных кандидата – Андрес Мануэль Лопес Абрадор, которого называют фаворитом предвыборной гонки, а также Хосе Антонио Меаде и Рикардо Анайя. Их программы значительно отличаются, но все три политика едины в своем неприятии политики, которую проводит администрация Дональда Трампа в США. Особое возмущение вызывает намерение американского президента заставить Мексику заплатить за стену на границе. Помимо президента, жителям страны сегодня предстоит избрать 128 сенаторов, 500 депутатов нижней палаты, а также нескольких губернаторов и глав муниципалитетов.

Новым властям предстоит управлять страной в крайне сложных условиях и при очень высоком уровне насилия в обществе. Как сообщает Euronews, сегодня в Мексике ежедневно погибает в среднем по 90 человек, и жертвами преступников часто становятся политики разных уровней.

В прошлом году в Мексике убили больше 25 тысяч человек – это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Высокий уровень убийств связывают прежде всего с деятельностью наркокартелей.