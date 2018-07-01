Почти миллион российских предпринимателей должны с сегодняшнего дня начать работать с онлайн-кассами

Предыдущая массовая волна перехода на новое оборудование прошла год назад и сопровождалась серьезными трудностями для бизнеса. Сейчас предприниматели опасаются повторения той ситуации.

Поправки к закону, принятые еще три года назад, обязывают всех владельцев бизнеса перейти с традиционных кассовых аппаратов к использованию онлайн-касс. Летом прошлого года замена оборудования стала обязательной для части предпринимателей, с сегодняшнего дня должны подключиться и остальные. Среди них много тех, кто раньше и вовсе не пользовался кассами. Год назад переход на новую систему сопровождался множеством трудностей. Проблемы были связаны не только с дополнительными тратами, но и с переобучением персонала, доработкой программного обеспечения и борьбой с постоянными сбоями. Кроме того, в прошлом году из-за массового наплыва желающих приобрести кассы, на рынке образовался дефицит.

Сейчас власти успокаивают предпринимателей тем, что рынок за это время успел адаптироваться и подготовиться к новой волне – дефицита нет, софт доработан, а цены снизились из-за большой конкуренции.

Переход на онлайн-кассы призван упростить передачу данных в Федеральную налоговую службу, тем самым повысив прозрачность бизнеса. По оценкам экспертов, новая техника и ее обслуживание обойдется предпринимателям в 31 миллиард рублей.