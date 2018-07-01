Почти миллион российских предпринимателей должны с сегодняшнего дня начать работать с онлайн-кассами
Предыдущая массовая волна перехода на новое оборудование прошла год назад и сопровождалась серьезными трудностями для бизнеса. Сейчас предприниматели опасаются повторения той ситуации.
Поправки к закону, принятые еще три года назад, обязывают всех владельцев бизнеса перейти с традиционных кассовых аппаратов к использованию онлайн-касс. Летом прошлого года замена оборудования стала обязательной для части предпринимателей, с сегодняшнего дня должны подключиться и остальные. Среди них много тех, кто раньше и вовсе не пользовался кассами. Год назад переход на новую систему сопровождался множеством трудностей. Проблемы были связаны не только с дополнительными тратами, но и с переобучением персонала, доработкой программного обеспечения и борьбой с постоянными сбоями. Кроме того, в прошлом году из-за массового наплыва желающих приобрести кассы, на рынке образовался дефицит.
Сейчас власти успокаивают предпринимателей тем, что рынок за это время успел адаптироваться и подготовиться к новой волне – дефицита нет, софт доработан, а цены снизились из-за большой конкуренции.
Переход на онлайн-кассы призван упростить передачу данных в Федеральную налоговую службу, тем самым повысив прозрачность бизнеса. По оценкам экспертов, новая техника и ее обслуживание обойдется предпринимателям в 31 миллиард рублей.
Комментарии9
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radionews 01 июля 2018 | 07:22
Отличный бизнес государства на предпринимателях.
zmeelov_1 01 июля 2018 | 07:29
Эвотор 5 Смарт-терминал с ФН на 15 мес.за 18 000 руб и никаких проблем. Просто, удобно и можно без электричества. Заряжается 5-6 часов. Проверено
ansh 01 июля 2018 | 07:30
Ловко гениалиссимус нанес удар по населению - сначала заманил на легализацию (патент, "упрощенка"...), потом нанес удар по этому фронту предпринимательства. Некоторые срочно позакрывали торговые точки, оставив одну. Подышать до Нового Года...
Гений. Как есть гений маневренной войны с населением :-(
zmeelov_1 01 июля 2018 | 07:38
ansh: Неуплата налогов, подпиндос, в пиндосне тебя упрячет за решётку быстрее, чем ты успеешь тиснуть в твиттер сообщение о твоём задержании, как активиста наврального. Будешь возражать?
ansh 01 июля 2018 | 07:44
zmeelov_1: "Патриот" не понимает смысла написанного. Где в тексте речь об неуплате налогов? Дислексия?
"Патриот", записывая незнакомых людей в какие-то активисты - идиот?
Тогда - чао.
zmeelov_1 01 июля 2018 | 07:52
ansh: Дурилло, ты возмутился, что предпринимателей закон принуждает всех без исключений переходить на онлайн-кассы? Да или нет? (заголовок новости)
И второе, никто тебя никуда не зачислял. Сравнили два вида преступлений. И не более.
kochar 01 июля 2018 | 07:39
"..По оценкам экспертов, новая техника и ее обслуживание обойдется предпринимателям в 31 миллиард рублей."
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Бабки с воздуха , а бардак тот же.
compare 01 июля 2018 | 07:39
вот куда распыляются деньги...а можно было,сберечь,облегчить жизнь людям.нет,нельзя..."мне бы помучаться"(Белое Солнце пустыни)...как еще не додумались устроить переход всех,на "онлайновые унитазы"? видно было бы,как "питается" электорат...
zmeelov_1 01 июля 2018 | 07:56
compare: Читать не умеешь? Не государство оплачивает, а комерсы. Они платят.