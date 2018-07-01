Сотрудники бюджетной сферы с сегодняшнего дня смогут получать зарплату только на карты «Мир»

Для получения нерегулярных социальных выплат можно будет не оформлять такую карту. Об этом агентству ТАСС заявила пресс-секретарь Национальной системы платежных карт Елена Бочарова. Закон касается чиновников, работников госпредприятий, судей и студентов. Вместо карты «Мир» деньги можно будет получить наличными или на банковский счет, к которому не привязана карта.