В десятках городах России сегодня, как ожидается, пройдут акции против повышения пенсионного возраста

Организаторами выступают ряд партий, а также сторонники Алексея Навального. Политики должны понять, что если они поддержат реформу, за них перестанут голосовать, сказал ранее политик в своем в Ютьюб-канале.

Сам Алексей Навальный на митинг не выйдет – он сообщил, что улетел из Москвы.