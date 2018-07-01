В десятках городах России сегодня, как ожидается, пройдут акции против повышения пенсионного возраста
Организаторами выступают ряд партий, а также сторонники Алексея Навального. Политики должны понять, что если они поддержат реформу, за них перестанут голосовать, сказал ранее политик в своем в Ютьюб-канале.
Сам Алексей Навальный на митинг не выйдет – он сообщил, что улетел из Москвы.
Комментарии6
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sprav77 01 июля 2018 | 07:08
А против повышения НДС? Против повышения ЖКХ?На Урале до сих пор платят за отопление летом.
lazich 01 июля 2018 | 07:46
sprav77: Против правительства, получается? И президента, который это правительство назначил?
Давно пора.
banyi1 01 июля 2018 | 07:09
Все на АКЦИИ!!!! Главное анальный уже за рубежом отдыхает)))
alend 01 июля 2018 | 07:26
banyi1: ты его портяныч в аэропорту провожал???)))))
lazich 01 июля 2018 | 07:52
banyi1: Не, главное, чтобы Путину и Медведеву денежный поток не иссяк, а то дворцы, яхты да виноградники дорого содержать.
golfinder 01 июля 2018 | 07:46
Все в сентябрь, сентябре, сентябрю. Почему партии не объединились ? Каждый хочет в отдельности - это заведомый проигрыш. Нужна новая сила,раз эти как импотенты,хотят ,а не могут. Мне лично не хочется чтоб митинг как на Болотной ,который был спонтанный ,стали приписывать себе оппозиционеры тем самым убив протестный электорат. Народ хотел единения ,а не продвижения какой либо партии.
Нельзя уже терпеть беспредел чиновников. Провалили экономику, сами в роскоши, а нам расплачиваться за их продажные и дешевые сущности. Давайте на сентябрь перенесём наше справедливое негодование по рабовладельческого строю наступившему в России.