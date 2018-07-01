В Белом доме выясняют, кто виноват, что Дональда Трампа разыграли по телефону

Сотрудники администрации США расценивают произошедшее как серьезный инцидент, передает со ссылкой на источники канал АВС. Президента США соединили по телефону с радиоведущим и комиком Джоном Мелендесом, который представился сенатором. Как отмечает «Фокс Ньюз», судя по всему, Трамп в это поверил и обсудил вопросы миграции и работу Верховного суда. Аудиозапись ведущий ранее выложил в интернет.