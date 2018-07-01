ФИФА оштрафовала Россию за дискриминационный баннер на матче с Уругваем
Болельщики вывесили его на встрече, которая закончилась поражением нашей сборной со счетом 0:3. Страна-хозяйка чемпионата мира по футболу по решению ФИФА должна заплатить за поведение фанатов 10 тысяч швейцарских франков.
Комментарии3
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ts 01 июля 2018 | 06:43
Огласите текст баннера!
kochar 01 июля 2018 | 07:42
ts: А вот текст нельзя, его вывесили не болельщики, а проплаченные.
compare 01 июля 2018 | 07:42
придурки...так,глядишь,могло пронести,но с такой "заявкой"-госпожа Судьба,конечно же,обратила внимание на сие событие и решила:злобным троллям и в спорте не должно везти...