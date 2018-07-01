Протесты против повышения пенсионного возраста ожидаются сегодня в десятках городах России
Акции организуют партии КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», а также сторонники Алексея Навального. Сам политик сообщил, что из-за слежки и нежелания попадать под арест улетел вместе с семьей из Москвы.
Комментарии4
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archibald_dandy_esquire 01 июля 2018 | 06:35
ну, уж если ЛДПР "протестует", то явно ожидается выход главгопника в белом фраке, который чуть-чуть снизит пенсионный беспредел - мужукам РФ до 63 лет, женщинам - до 60 лет
потом крики "ура - демосратия!"
banyi1 01 июля 2018 | 06:50
Пока вождь за рубежом отдыхает, навальнятам пора на нары )))
radionews 01 июля 2018 | 07:00
При этом КПРФ потребует вместо пенсионного кидалова ввести военный коммунизм, ЛДПР станет на колени и попросит Путина объявить третью мировую открытой, а яблоко будет возмущённо молчать.
lmontek 01 июля 2018 | 07:12
Насобирал на отпуск? ))