Сборная России сыграет сегодня со сборной Испании в рамках 1\8 финала чемпионата мира по футболу
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Накануне наши футболисты записали видеообращение к болельщикам, в котором попросили поддержать их.
Вместе мы сможем победить, — сказали игроки российской сборной.
Матч состоится на московском стадионе «Лужники». Начало в 17:00 мск.
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semen2026 01 июля 2018 | 06:16
пукин приедет... вот увидите!)