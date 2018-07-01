Wall Street Journal: Саудовская Аравия не обещала США увеличить добычу нефти
Саудовская Аравия не обещала США увеличить добычу нефти. Король страны только заверил Дональда Трампа в способности государства удовлетворить потребности рынка. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных саудовских чиновников. Накануне Дональд Трамп написал в «Твиттере», что убедил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти в пределах 2 миллионов баррелей в сутки.
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