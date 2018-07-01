С сегодняшнего дня в России дорожают коммунальные услуги
В разных регионах рост тарифов будет отличаться, но в среднем по стране составит около 4%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.
Уровень индексации тарифов должно определять руководство каждого субъекта, исходя из ситуации в регионе. Именно местные власти будут решать, за какие коммунальные услуги плата повысится, а за какие не изменится. Таким образом, жители российских регионов ощутят на себе индексацию по-разному.
Минимальный рост тарифов произойдет в Чечне, Северной Осетии, Новосибирске и еще нескольких регионах. Их жители будут платить примерно на 3% больше, чем сейчас. Меньше всего повезло жителям Санкт-Петербурга, Камчатки и Якутии –стоимость услуг в их платежках вырастет на 6%. Москва отстает не сильно – здесь тарифы увеличатся на 5,5%.
Федеральная антимонопольная служба не видит нарушений в росте тарифов. В ведомстве отмечают, что уровень индексации вполне соответствует прогнозам на этот год.
С 2013 года индексация тарифов ЖКХ происходит один раз в год — 1 июля. Это делается, чтобы не допустить скачков инфляции
Комментарии5
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ansh 01 июля 2018 | 06:09
Гениалиссимус снова и снова всех переигрывает.
Запутинцы, где вы с возгласами - спасибо отец родной за ваше счастливое детство (юность, старость...)?
hrenvam 01 июля 2018 | 06:13
- Ааааа...
- Чтобы не допустить скачков инфляции ...
- Тогда ладно...
nf5096004 01 июля 2018 | 06:18
hrenvam: вы забыли, чтобы войны не было. Так внушают по ТВ.
ansh 01 июля 2018 | 06:25
nf5096004: К сожалению, в путинской России уже пройден важный психологический рубеж, сложившийся после 2МВ, "ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ".
Холуи недоумки приветствуют войны, ведущие их страной.
Им ничего не жалко, ни самих себя, ни своих детей и своей страны... крест поставили...
stoik33 01 июля 2018 | 06:20
Очередная брехня. Добавится оплата за раздельную сдачу ТБО, и тарифы подскочат на пятнадцать процентов. Как и всегда.