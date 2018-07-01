С сегодняшнего дня в России дорожают коммунальные услуги

В разных регионах рост тарифов будет отличаться, но в среднем по стране составит около 4%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Уровень индексации тарифов должно определять руководство каждого субъекта, исходя из ситуации в регионе. Именно местные власти будут решать, за какие коммунальные услуги плата повысится, а за какие не изменится. Таким образом, жители российских регионов ощутят на себе индексацию по-разному.

Минимальный рост тарифов произойдет в Чечне, Северной Осетии, Новосибирске и еще нескольких регионах. Их жители будут платить примерно на 3% больше, чем сейчас. Меньше всего повезло жителям Санкт-Петербурга, Камчатки и Якутии –стоимость услуг в их платежках вырастет на 6%. Москва отстает не сильно – здесь тарифы увеличатся на 5,5%.

Федеральная антимонопольная служба не видит нарушений в росте тарифов. В ведомстве отмечают, что уровень индексации вполне соответствует прогнозам на этот год.

С 2013 года индексация тарифов ЖКХ происходит один раз в год — 1 июля. Это делается, чтобы не допустить скачков инфляции