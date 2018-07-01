Сторонники Алексея Навального планируют сегодня заявить протест предстоящей пенсионной реформе
Акции пройдут в десятках российских городов, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу.
Акцию против повышения возраста выхода на пенсию местные сторонники Алексея Навального планировали провести в центре Липецка, однако власти согласовали проведение митинга, монтаж сцены и звукоусиливающего оборудования в левобережной части города — чуть в стороне от больших площадей и административных зданий. Совпадение или нет — именно сегодня дорожные службы на один день перекрыли для ремонта пешеходную часть моста, ведущего в Левобережье. Многие активисты полагают, что это может не быть случайностью. Некоторые авторы комментариев в пабликах, посвящённых предстоящей акции, рассуждают о том, что после митинга можно было бы «прогуляться» до центра города. Так здесь уже делали во время протеста 12 июня прошлого года, — рассказал «Эху Москвы» координатор липецкого штаба Навального Илья Данилов. Тогда полиция задержала трёх участников акции, суд впоследствии оштрафовал каждого на 10 тысяч рублей.
Акция в Липецке пройдёт возле местного дома музыки, начнётся митинг в три часа дня.
Комментарии2
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ansh 01 июля 2018 | 06:06
Путин всех переиграл, так, запутинцы?
Потом ещё раз переиграет - снизит женщинам до 60-ти под в возгласы холуев - спасибо, отец родной!
benny_point 01 июля 2018 | 06:17
Хоть одного назовите из кодлы Навального реально работающего! Никогда не в жизнь навальновцы не пойдут работать - по их слогану пускай работают рабы (портянки), а они должны снимать сливки и командовать этой биомассой. Для ряда профессий давно пора отменить возраст ухода на пенсию, всё равно их вытаскивают с их рабочего места вперёд ногами, а для ряда рабочих профессий (в них не должны входить рабочие шахт, разрезов и районов крайнего севера с приравненными к ним, из-за высокой заработной платы с разными льготами, компенсирующими их неудобства и климатические условия) в строительстве и где высока доля физического труда не должны быть включены в перечень на повышение пенсионного порога. Для остальных повышение пенсионного возраста актуальна, а для бомонда вообще отменить всякие льготы и выход на пенсию.