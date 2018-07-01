Сторонники Алексея Навального планируют сегодня заявить протест предстоящей пенсионной реформе

Акции пройдут в десятках российских городов, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу.

Акцию против повышения возраста выхода на пенсию местные сторонники Алексея Навального планировали провести в центре Липецка, однако власти согласовали проведение митинга, монтаж сцены и звукоусиливающего оборудования в левобережной части города — чуть в стороне от больших площадей и административных зданий. Совпадение или нет — именно сегодня дорожные службы на один день перекрыли для ремонта пешеходную часть моста, ведущего в Левобережье. Многие активисты полагают, что это может не быть случайностью. Некоторые авторы комментариев в пабликах, посвящённых предстоящей акции, рассуждают о том, что после митинга можно было бы «прогуляться» до центра города. Так здесь уже делали во время протеста 12 июня прошлого года, — рассказал «Эху Москвы» координатор липецкого штаба Навального Илья Данилов. Тогда полиция задержала трёх участников акции, суд впоследствии оштрафовал каждого на 10 тысяч рублей.

Акция в Липецке пройдёт возле местного дома музыки, начнётся митинг в три часа дня.