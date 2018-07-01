Италия закрывает порты для судов некоммерческих организаций с мигрантами
Это сообщил глава МВД Маттео Сальвини. Как отмечает Би-би-си, министр часто обвиняет некоммерческие и правозащитные организации в том, что своей деятельностью они играют на руку контрабандистам, которые доставляют в Италию нелегальных мигрантов из Северной Африки. Ранее ЕС опубликовал данные о том, что уровень миграции сократился на 95% по сравнению с пиком кризиса в 2015 году, но в последние недели он стал снова нарастать.
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