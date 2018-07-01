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05:06, 01 июля 2018

Российский бизнес в сфере торговли и общепита с этого дня переходит на онлайн-кассы

Аппараты будут в режиме реального времени передавать данные в налоговую службу. Год назад установить новые кассы должны были только часть предпринимателей, теперь это касается всех. По оценкам экспертов, новая техника и ее обслуживание обойдется владельцам магазинов и кафе в 31 миллиард рублей.

Комментарии

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koshkairina 01 июля 2018 | 05:24

Осталось только узнать фамилию истинного выгодополучателя - поставщика этих новых касс((( Наверняка околокремлевский семейный бизнес.

nf5096004 01 июля 2018 | 06:23

Как будет выживать малый бизнес, который в последнее время и так удушен властью? А рабочие места государство разорившимся предоставит? Это так мы экономику собираемся поднимать? Поднимая пенсионный возраст, власть ссылается на Запад. Но почему эта же власть не обратит внимание на то, что на Западе огромный вклад в экономику вкладывает именно малый бизнес.

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