Владимир Путин не приедет на сегодняшний матч Россия-Испания
В Кремле ранее это объяснили плотным графиком президента. Встреча 1⁄8 финала пройдет в «Лужниках» и начнется в 17 часов. Наша сборная смогла выйти в плей-офф мирового футбольного турнира впервые за 32 года.
Накануне сборные Аргентины и Португалии вылетели с чемпионата мира по футболу. Команда Лионеля Месси проиграла Франции со счетом 3:4, а португальцы во главе с Криштиану Роналду уступили Уругваю – 1:2.
Комментарии15
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neyexo 01 июля 2018 | 05:10
Значит в тех случаях, когда он приехал - он нарушил график или нечего делать было?
oleg1975 01 июля 2018 | 05:21
neyexo: победа не гарантирована,а скорее всего проигрыш гарантирован.А вован не любит проигрыши.
nicola_spirin 01 июля 2018 | 05:49
oleg1975: А вован не любит проигрыши.
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Проигрыши никто не любит. Здесь другое. Боится принять на себя даже малейшую ответственность в ситуации поединка с реальным, а не постановочным, противником. В общем в футболе он, как и в политике.
hammiak 01 июля 2018 | 05:27
конечно, какой день может быть загруженней вечера воскресенья? Вместо бесед с королем Испании и поддержки сборной путин предпочитает встречи с сыном патрушева (29 июня) и посещение парка футбола на Красной площади 28 июня. 30 июня у занятого государя согласно его же календарю не состоялось ни одного мероприятия.
murad_manapov 01 июля 2018 | 05:31
президент Путин не участвует...
payalnick 01 июля 2018 | 05:53
"объяснили плотным графиком Президента"
Знаем мы эти уловки. Билетов не хватило!!
ihor_syvoryj 01 июля 2018 | 06:00
payalnick: Может, не так услышали?
"Потный трафик" - так правильно?
benny_point 01 июля 2018 | 06:20
ihor_syvoryj: А тебе пидору бандеровскому никто слово не давал - беги сосать *уй у статуи бандеры.
iakov 01 июля 2018 | 05:55
Настоящий президент всегда с народом и в радостях, и в горе...
ugas 01 июля 2018 | 06:18
iakov: Так это - настоящий!
nf5096004 01 июля 2018 | 06:02
Значит знает, что наши проиграют. Не желает выглядеть побежденным. Но думаю, президент должен быть со своим народом и в радости, и в печали.
ihor_syvoryj 01 июля 2018 | 06:05
"У Победы много отцов, а вот Проигрыш всегда круглый сирота!" (С)
semen2026 01 июля 2018 | 06:09
пукин не приедет на сегодняшний матч Россия-Испания, очень далеко ехать... да и график... и сборная выходит в финал каждый раз... тоска!)))
semen2026 01 июля 2018 | 06:11
не может отойти от рейтинга... упадёт!)
bigmaikl 01 июля 2018 | 06:14
Он прибывает только туда, где есть вероятность победы.