В России с этого дня подорожали коммунальные услуги

В среднем по стране, тарифы выросли на 4%. Это данные Федеральной антимонопольной службы. В Москве ряд услуг стали дороже на 5,5%, а максимальным стал рост на холодное водоснабжение и водоотведение — на 7,5%, передает «Интерфакс».