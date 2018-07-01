В России с этого дня подорожали коммунальные услуги
В среднем по стране, тарифы выросли на 4%. Это данные Федеральной антимонопольной службы. В Москве ряд услуг стали дороже на 5,5%, а максимальным стал рост на холодное водоснабжение и водоотведение — на 7,5%, передает «Интерфакс».
Комментарии4
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opiatnovyi63 01 июля 2018 | 05:48
Воровская власть выжимает последние денежки из карманов своих граждан!
ugas 01 июля 2018 | 05:57
opiatnovyi63: И, главное, ведь у самых нищих...
aom 01 июля 2018 | 05:52
Когда это бл...во кончится?!
nf5096004 01 июля 2018 | 06:00
Значит. за "дождевую воду" мы все-таки будем платить, под кодовым названием "водоотведение"