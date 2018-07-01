Протесты против повышения пенсионного возраста ожидаются сегодня в десятках городах России
Акции организуют партии КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», а также сторонники Алексея Навального. Сам политик сообщил, что из-за слежки и нежелания попадать под арест улетел вместе с семьей из Москвы.
Комментарии2
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benny_point 01 июля 2018 | 05:17
На протесты выйдут те кто никогда не работал и работать не собирается! Оригинально! Пора бы власти вывести всех протестующих на чистую воду и предъявить им счёт! Я работающий на улучшение благосостояния России, в отличие от этих либеральных и коммунистических вампиров, понимаю, что повышение пенсионного возраста не прихоть государства, а крайняя необходимость, но лодырям с дебилами этого их тупыми мозгами не понять.
banyi1 01 июля 2018 | 05:38
benny_point: Может лучше чем бузить, работать начать? Риторический вопрос) Меня вот очень волнуют библиотекари и врачи поликлиник с минимальными зарплатами. Первые ВООБЩЕ не НУЖНЫ, как класс. Вторые используются не для ЛЕЧЕНИЯ, а для распределения талонов в клиники. И те и другие - паразиты на теле общества)