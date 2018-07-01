Бюджетники и студенты с этого дня переходят на банковские карты «Мир»
Зарплату и стипендии им будут переводить только на карты российской платежной системы. Пенсионеров переведут на нее с 1 июля 2020 года. Национальную платежную систему создали после того, как международные Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты российских банков, которые попали под санкции.
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