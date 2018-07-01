Иркутский губернатор Сергей Левченко выступил против пенсионной реформы

Он заявил РБК, что направит в Госдуму отрицательный отзыв на повышение пенсионного возраста. По мнению губернатора, члена КПРФ, повысить пенсии можно другим путем – за счет улучшения производительности труда. Госдума намерены принимать отзывы из регионов о пенсионной реформе до середины июля. В десятках городов России сегодня пройдут акции против повышения пенсионного возраста.