Иркутский губернатор Сергей Левченко выступил против пенсионной реформы
Он заявил РБК, что направит в Госдуму отрицательный отзыв на повышение пенсионного возраста. По мнению губернатора, члена КПРФ, повысить пенсии можно другим путем – за счет улучшения производительности труда. Госдума намерены принимать отзывы из регионов о пенсионной реформе до середины июля. В десятках городов России сегодня пройдут акции против повышения пенсионного возраста.
Комментарии1
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yralez 01 июля 2018 | 04:50
Сомнут и сожрут.
Пришлют охранника чекиста.