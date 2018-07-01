Операторы связи с этого дня должны хранить полгода записи разговоров и всю переписку абонентов
Речь идет, в том числе, о фото и видео. Вступил в силу так называемый закон Яровой. Но, как выяснил РБК, операторы связи готовы выполнять требования только частично. На то, чтобы собирать и хранить данные по всей стране, компаниям, возможно, потребуется несколько лет, а то и больше.
Комментарии1
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popyas 01 июля 2018 | 04:44
Мы россияни , сосём ,А вы идите лесом ! ГИ- га -аха-аха!\