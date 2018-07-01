Владимир Путин не приедет на сегодняшний матч Россия-Испания
В Кремле ранее это объяснили плотным графиком президента. Встреча 1⁄8 финала пройдет в «Лужниках» и начнется в 17 часов. Наша сборная смогла выйти в плей-офф мирового футбольного турнира впервые за 32 года. Накануне сборные Аргентины и Португалии вылетели с чемпионата мира по футболу. Команда Лионеля Месси проиграла Франции со счетом 3:4, а португальцы во главе с Криштиану Роналду уступили Уругваю – 1:2.
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