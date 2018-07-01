В России сегодня пройдут акции против повышения пенсионного возраста

Митинги намечены в десятках городах. В Москве протестные выступления власти не согласовали из-за мер безопасности в связи с чемпионатом мира по футболу. Часть акций организуют сторонники Алексея Навального, сам политик сообщил, что заметил за собой слежку и вместе с семьей на время улетел из страны. Свои акции проведут ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко» и другие политические силы.