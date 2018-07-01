Сборные Аргентины и Португалии вылетели с чемпионата мира по футболу
Команда Лионеля Месси накануне проиграла Франции со счетом 3:4, а португальцы во главе с Криштиану Роналду уступили Уругваю – 1:2.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Команда Лионеля Месси накануне проиграла Франции со счетом 3:4, а португальцы во главе с Криштиану Роналду уступили Уругваю – 1:2.
Игорь Сечин, по некоторым данным, рассказал в суде другую версию о том, как Алексей Улюкаев вымогал у него взятку На слушаниях в Мосгорсуде по жалобе на приговор бывшему министру экономического развития, глава «Роснефти» якобы утверждал, что Улюкаев просил деньги, 2 млн. долларов, «на лестнице на второй этаж в процессе движения»
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт