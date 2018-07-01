Российский бизнес в сфере торговли и общепита с этого дня переходит на онлайн-кассы
Аппараты будут в режиме реального времени передавать данные в налоговую службу. Год назад установить новые кассы должны были только часть предпринимателей, теперь это касается всех. По оценкам экспертов, новая техника и ее обслуживание обойдется владельцам магазинов и кафе в 31 миллиард рублей.
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