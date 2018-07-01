Операторы связи с этого дня должны хранить полгода записи разговоров и всю переписку абонентов
Речь идет, в том числе, о фото и видео. Вступил в силу так называемый закон Яровой. Но, как выяснил РБК, операторы связи готовы выполнять требования только частично. На то, чтобы собирать и хранить данные по всей стране, компаниям, возможно, потребуется несколько лет, а то и больше.
Комментарии3
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fedor_v_glaz 01 июля 2018 | 02:41
Шах раньше сдохнет.
ara_1 01 июля 2018 | 02:42
Ууу, как все запущено! Кстати, а что значит "записи разговоров"? Телефонные разговоры записываются? Все?? Тексты, фото, видео..? Во-первых, это же безумный объем информации для хранения, а во-вторых, создается очень интересный "рынок", где можно будет купить все и про всех.
saboteur 01 июля 2018 | 03:06
Вот на фига столько трат? Взять и обрезать рабам все средства связи, как в совке сделали, и делов.