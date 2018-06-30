Минувший день стал самым жарким в Москве с начала года

Температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ перед началом грозового ливня поднималась до 30,6 градуса. Как сообщили «Интерфакс» в Гидрометцентре России, прежний температурный максимум был зафиксирован 22 июня — плюс 29,9. Абсолютный рекорд дня был установлен еще в 1917 году, — 33,5 градуса — остался не превзойдённым. При этом сегодня в Москве и области уже шестой день подряд будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.