Обильные осадки с крупным градом прошли в северных районах Краснодарского края

Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. Больше всего пострадали муниципалитеты в северной и центральной части региона. В одной только станице в Тимашевском районе от града размером с кулак пострадали около 80% домов, сообщила ТАСС представитель местной администрации. 12 человек временно переселены в гостиницу. Оперативные службы Краснодарского края переведены в усиленный режим работы.