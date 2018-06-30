В России вступают в силы новые положения в рамках так называемого «закон Яровой»
Мобильные операторы ранее предупреждали, что будут вынуждены повысить тарифы на связь.
Поэтапный ввод требований в правительстве объясняли отсутствием развитой инфраструктуры для хранения необходимого массива данных. По закону, который был принят еще два года назад, операторы должны хранить записи разговоров и переписку клиентов, в том числе, фото— и видеоматериалы в течение полугода. Интернет-трафик нельзя удалять в течение месяца.
Антитеррористический закон обязывает мессенджеры и другие электронные сервисы, например, форумы, социальные сети или сайты знакомств помогать силовикам с расшифровкой любых сообщений. На покупку соответствующего оборудования крупнейшие игроки собирались потратить десятки миллиардов долларов. Аналитики прогнозировали рост тарифов на 3-5%.
Ранее вступило в силу требование, согласно которому операторы распространения информации должны предоставлять по требованию ФСБ ключи шифрования. Отказ выполнить это требование обернулся попытками заблокировать мессенджер Telegram в нашей стране.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
oldpartizan 01 июля 2018 | 00:16
ура! победа!
баранов стригут за их же деньги.