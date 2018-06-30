Митрополит Иларион не советует на волне ЧМ по футболу выбирать себе супруга из иной религиозной традиции
Глава синодального Отдела внешних церковных связей сослался на негативный опыт многих таких супружеских пар, в которых возникают трения на религиозной почве, особенно когда рождаются дети и нужно принимать решение, в какой религии воспитывать детей.
Комментарии21
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ura_123 30 июня 2018 | 23:06
С чего это вдруг оно считает что детей будут воспитывать религиозными???
nns33 30 июня 2018 | 23:09
ura_123: Ему так кажется.Другой же проблемы нет. Если брак по любви,то о религии вообще не думают.
honduras_na_colime 30 июня 2018 | 23:12
Для этого ряженого удода самая жуткая традиция - научная, то есть атеисты.
turrinn 30 июня 2018 | 23:19
религия-зло.
gordy 30 июня 2018 | 23:55
"Митрополит Иларион не советует на волне ЧМ по футболу выбирать себе супруга из иной религиозной традиции"
Ни слова о любви, всё о выборе? У кого он безошибочный?
nehoroshiy 30 июня 2018 | 23:14
ura_123: Он за своих "овец" хлопочет, не за атеистов. Что-бы не заблудились на чужбине.
bozk 30 июня 2018 | 23:08
А ещё с другим цветом кожи и размером черепа.
nitsahon 30 июня 2018 | 23:12
Илларион, оставь в покое людей...это их собственное дело...и , кстати, количество счастливых семей, в которых супруги придерживаются разн.религ.традиций, намного больше несчастных (из-за чисто религ.противоречий или несовпадений)..
kryimsdiiick 30 июня 2018 | 23:18
Ну вот пусть он себе супруга выбирает какого хочет, а к другим людям не лезет поповская харя.
viktorova 30 июня 2018 | 23:20
А на позитивный опыт никак не сослаться? Или действуем в духе плетнёвой?
Чувак провёл в гейропе много времени, мог и подхватить чего-нибудь там...
salut__521 30 июня 2018 | 23:26
Что ещё за такая волна чемпионата, чтоб на ней выбирать супруга? Шестибалльное либидное цунами путриотизма, что ли?..
gyvate22 30 июня 2018 | 23:32
Нам с мужем и нашим детям не мешают ни разные религиозные и культурные традиции, ни разные национальности, любить друг друга и быть семьей))). А Илларион пусть идет в жо.пу со своими советами))).
kunst54 30 июня 2018 | 23:34
Воспитывать детей надо не в религии, а в доброте и в современном знании. И вообще, вместо молитвы отец святой в светские дела лезет, а его дело - молитва, молитва и еще раз молитва.
thesonhuman 30 июня 2018 | 23:38
Не в религии дело, а в генах. Бог разделил некогда единое человечество на три расы от Сема, Хама и Йефета, нарушать это нельзя, толерантность греховна.
honduras_na_colime 30 июня 2018 | 23:55
thesonhuman: Иудохристианский пук в лужу засчитан.
Спасибо, что просветил, как звали орангутангов и гамадрилов, от которых произошли люди.
nik1225 30 июня 2018 | 23:45
И какое собственно собачье дело этого Илариона о вероисповедании брачующихся!? Если он так печется о своих гражданах у которых есть масса проблем более насущные особенно у простого народа но что то не слышно и не видно вопиющего гласа этих деятелей от церкви!
fleischwolf 30 июня 2018 | 23:51
И с чего вдруг монах заинтересовался футболом и около ?
garryf 30 июня 2018 | 23:55
Выбирайте супруга атеиста. Будет спокойна голова у митрополита.
proxozhij 01 июля 2018 | 00:12
Как они любят по чужим постелям лазить. Ну точно, как комуняки.
marfa_1953 01 июля 2018 | 00:14
Атеистов в расчёт не берём, митрополит Иларион?
don_ballon 01 июля 2018 | 00:17
Да кого же интересует подобная муета в цивилизованных странах? В Германии супруги узнают о конфессиальной принадлежности друг друга когда пора помирать и кладбище выбирать. Да и в России межнациональные браки не редкость. Разве Господу нашему не всё равно? Разве он не един? Един, конечно. Только лукавым и велеречивым богово не в масть. Главное, чтобы торговля ритуалами шла бойко.