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23:02, 30 июня 2018

Митрополит Иларион не советует на волне ЧМ по футболу выбирать себе супруга из иной религиозной традиции

Глава синодального Отдела внешних церковных связей сослался на негативный опыт многих таких супружеских пар, в которых возникают трения на религиозной почве, особенно когда рождаются дети и нужно принимать решение, в какой религии воспитывать детей.

Комментарии

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ura_123 30 июня 2018 | 23:06

С чего это вдруг оно считает что детей будут воспитывать религиозными???

nns33 30 июня 2018 | 23:09

ura_123: Ему так кажется.Другой же проблемы нет. Если брак по любви,то о религии вообще не думают.

honduras_na_colime 30 июня 2018 | 23:12

Для этого ряженого удода самая жуткая традиция - научная, то есть атеисты.

turrinn 30 июня 2018 | 23:19

религия-зло.

gordy 30 июня 2018 | 23:55

"Митрополит Иларион не советует на волне ЧМ по футболу выбирать себе супруга из иной религиозной традиции"

Ни слова о любви, всё о выборе? У кого он безошибочный?

nehoroshiy 30 июня 2018 | 23:14

ura_123: Он за своих "овец" хлопочет, не за атеистов. Что-бы не заблудились на чужбине.

bozk 30 июня 2018 | 23:08

А ещё с другим цветом кожи и размером черепа.

nitsahon 30 июня 2018 | 23:12

Илларион, оставь в покое людей...это их собственное дело...и , кстати, количество счастливых семей, в которых супруги придерживаются разн.религ.традиций, намного больше несчастных (из-за чисто религ.противоречий или несовпадений)..

kryimsdiiick 30 июня 2018 | 23:18

Ну вот пусть он себе супруга выбирает какого хочет, а к другим людям не лезет поповская харя.

viktorova 30 июня 2018 | 23:20

А на позитивный опыт никак не сослаться? Или действуем в духе плетнёвой?

Чувак провёл в гейропе много времени, мог и подхватить чего-нибудь там...

salut__521 30 июня 2018 | 23:26

Что ещё за такая волна чемпионата, чтоб на ней выбирать супруга? Шестибалльное либидное цунами путриотизма, что ли?..

gyvate22 30 июня 2018 | 23:32

Нам с мужем и нашим детям не мешают ни разные религиозные и культурные традиции, ни разные национальности, любить друг друга и быть семьей))). А Илларион пусть идет в жо.пу со своими советами))).

kunst54 30 июня 2018 | 23:34

Воспитывать детей надо не в религии, а в доброте и в современном знании. И вообще, вместо молитвы отец святой в светские дела лезет, а его дело - молитва, молитва и еще раз молитва.

thesonhuman 30 июня 2018 | 23:38

Не в религии дело, а в генах. Бог разделил некогда единое человечество на три расы от Сема, Хама и Йефета, нарушать это нельзя, толерантность греховна.

honduras_na_colime 30 июня 2018 | 23:55

thesonhuman: Иудохристианский пук в лужу засчитан.
Спасибо, что просветил, как звали орангутангов и гамадрилов, от которых произошли люди.

(комментарий скрыт)

nik1225 30 июня 2018 | 23:45

И какое собственно собачье дело этого Илариона о вероисповедании брачующихся!? Если он так печется о своих гражданах у которых есть масса проблем более насущные особенно у простого народа но что то не слышно и не видно вопиющего гласа этих деятелей от церкви!

fleischwolf 30 июня 2018 | 23:51

И с чего вдруг монах заинтересовался футболом и около ?

garryf 30 июня 2018 | 23:55

Выбирайте супруга атеиста. Будет спокойна голова у митрополита.

proxozhij 01 июля 2018 | 00:12

Как они любят по чужим постелям лазить. Ну точно, как комуняки.

marfa_1953 01 июля 2018 | 00:14

Атеистов в расчёт не берём, митрополит Иларион?

don_ballon 01 июля 2018 | 00:17

Да кого же интересует подобная муета в цивилизованных странах? В Германии супруги узнают о конфессиальной принадлежности друг друга когда пора помирать и кладбище выбирать. Да и в России межнациональные браки не редкость. Разве Господу нашему не всё равно? Разве он не един? Един, конечно. Только лукавым и велеречивым богово не в масть. Главное, чтобы торговля ритуалами шла бойко.

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